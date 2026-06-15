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Пенсионерке дали 19 лет: суд вынес приговор за подготовку теракта

Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор 60-летней жительнице Хабаровска, признанной виновной по ряду террористических и экстремистских статей.

Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор 60-летней жительнице Хабаровска, признанной виновной по ряду террористических и экстремистских статей. Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, женщине назначено 19 лет лишения свободы в колонии общего режима.

По данным суда, осужденная поддерживала идеологию террористического сообщества и занималась вовлечением в его деятельность своих знакомых. Следствие и суд установили, что она склоняла двух человек к участию в подготовке террористического акта.

В ходе подготовки женщина подбирала на территории Хабаровска объекты, которые рассматривались для поджога либо взрыва. После выбора предполагаемой цели она изучила способы самостоятельного изготовления взрывчатых веществ и самодельных зажигательных устройств в бытовых условиях.

Как отметили в надзорном ведомстве, впоследствии хабаровчанка изготовила зажигательное устройство, которое намеревалась использовать для реализации задуманного.

Помимо основного наказания, суд назначил ей ограничение свободы сроком на два года. Также осужденной запрещено в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и других материалов в интернете.

В прокуратуре подчеркнули, что женщина была признана виновной в участии в деятельности экстремистской и террористической организаций, склонении лиц к совершению террористического акта, а также в приготовлении к совершению теракта. На момент публикации приговор еще не вступил в законную силу.

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