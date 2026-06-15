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Стало плохо: туристку спасали в горах Алматы

Спасатели оказали помощь девушке в горах Алматы — операция прошла на высоте более 3 тыс. метров. Туристка отказалась от госпитализации, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

В Медеуском районе города Алматы, на территории горнолыжного курорта «Шымбулак», в районе Комби-2 (высота 3200 м) произошло происшествие. Поступило сообщение о плохом самочувствии девушки 2001 года рождения.

На место происшествия оперативно выехала дежурная группа Службы спасения и бригада Центра медицины катастроф МЧС из Универсального спасательного подразделения № 23.

Силами Службы спасения ДЧС девушку эвакуировали до парковки горнолыжного курорта «Шымбулак».

К счастью, состояние девушки улучшилось, и она отказалась от госпитализации.

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