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После дождей — солнце: какой будет погода в Красноярске на рабочей неделе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На предстоящей неделе красноярцев ждет переменчивая погода. Начало недели будет дождливым, однако уже со среды в город вернется солнечная и теплая погода.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На предстоящей неделе красноярцев ждет переменчивая погода. Начало недели будет дождливым, однако уже со среды в город вернется солнечная и теплая погода.

В понедельник, 15 июня, синоптики прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до +25 градусов, ночью ожидается около +15С.

Во вторник осадки сохранятся. Температура днем также составит до +25 градусов, ночью — около +15С.

Со среды, 17 июня, в Красноярске установится ясная погода. Воздух прогреется до +28 градусов днем, ночью — +15С.

В четверг станет немного прохладнее — до +23С днем и +11С ночью. Осадков не ожидается.

В пятницу, 19 июня, снова потеплеет до +26 градусов. День обещает быть солнечным и сухим, а ночью температура опустится до +9 градусов.