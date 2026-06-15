В Иркутске запустили отделение социального сопровождения инвалидов

В Иркутске на базе комплексного центра социального обслуживания населения открылись отделение социального сопровождения инвалидов и кабинет ранней помощи. Новое подразделение работает по принципу «одного окна». Для каждой семьи выстроят персональный маршрут с учётом бытовых условий и особенностей здоровья. Маршрутизация уже разработана для более чем тысячи человек, услуги ранней помощи получают 13 детей.