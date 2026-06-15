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В Иркутске запустили отделение социального сопровождения инвалидов

Оно работает по принципу «одного окна».

Источник: Freepik

В Иркутске на базе комплексного центра социального обслуживания населения открылись отделение социального сопровождения инвалидов и кабинет ранней помощи. Новое подразделение работает по принципу «одного окна». Для каждой семьи выстроят персональный маршрут с учётом бытовых условий и особенностей здоровья. Маршрутизация уже разработана для более чем тысячи человек, услуги ранней помощи получают 13 детей.

Всего в Иркутске проживает 48,5 тысячи инвалидов, из них свыше трёх тысяч — дети.

Ранее сообщалось о том, что Иркутская область вошла в число регионов с самой высокой заболеваемостью ВИЧ.