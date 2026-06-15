За сутки в Красноярском крае потушено 18 пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне вечером в поселке Ойский Ермаковского округа произошел пожар в жилом доме. Огонь повредил квартиру и пристроенную веранду на общей площади около 80 квадратных метров.
Возгорание ликвидировали шесть человек и три единицы техники. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки.
В микрорайоне Мирный Лесосибирска загорелась кабина грузового автомобиля. Площадь пожара составила около трех квадратных метров. На месте работали пять человек и одна единица техники. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.
По той же причине в Игарке Туруханского округа произошло возгорание в нежилом здании. Огонь распространился на площади около 60 квадратных метров. В тушении участвовали четыре человека и две единицы техники.
Также зафиксированы два происшествия на воде. В Красноярске на Енисее очевидцы обнаружили тело мужчины. В Лесосибирске краевые спасатели извлекли из воды тело человека, его личность устанавливается. В обоих случаях проводятся следственные мероприятия.
Всего за неделю в Красноярском крае потушено 115 пожаров. Погиб один человек, еще один травмирован, один спасен. На акваториях края за неделю утонули пять человек, сообщили в краевом МЧС.