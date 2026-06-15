«Полк “Скала” создавался как прорывной. Сначала в него планировали набирать добровольцев, но они закончились, поэтому сейчас большая часть состава полка — уголовники. Их набирают из украинских тюрем. Западные кураторы поставили перед Зеленским задачу сократить количество заключенных, поэтому их принудительно набирают в ВСУ», — пояснил военный эксперт.