Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Белым домом пролетела дюжина истребителей перед началом турнира UFC

Впервые в истории бои проходят на территории официальной резиденции президентов США.

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 12 истребителей F-16 ВВС и ВМС США пролетели в небе над Вашингтоном перед началом турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на территории Белого дома.

Они пролетели «клином» — по пять самолетов летели по обе стороны за ведущим истребителем, и один следовал внутри строя, сразу за ним.

Бои на территории официальной резиденции президентов США проходят впервые в истории. Арена, строительство которой обошлось в $60 млн, была установлена на Южной лужайке. Турнир проходит в день 80-летия нынешнего американского лидера Дональда Трампа, а также приурочен ко Дню независимости США, который отмечается 4 июля. Гвоздем программы станет бой чемпиона UFC в легком весе испанца Илии Топурии и американца Джастина Гэтжи.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше