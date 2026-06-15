Над Белым домом пролетела дюжина истребителей перед началом турнира UFC

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 12 истребителей F-16 ВВС и ВМС США пролетели в небе над Вашингтоном перед началом турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на территории Белого дома.
Они пролетели «клином» — по пять самолетов летели по обе стороны за ведущим истребителем, и один следовал внутри строя, сразу за ним.
Бои на территории официальной резиденции президентов США проходят впервые в истории. Арена, строительство которой обошлось в $60 млн, была установлена на Южной лужайке. Турнир проходит в день 80-летия нынешнего американского лидера Дональда Трампа, а также приурочен ко Дню независимости США, который отмечается 4 июля. Гвоздем программы станет бой чемпиона UFC в легком весе испанца Илии Топурии и американца Джастина Гэтжи.