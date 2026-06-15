15 июня: какой сегодня церковный праздник

В понедельник, 15 июня 2026 года, у православных верующих началась вторая неделя Петрова поста. В этот день православная церковь почитает ряд защитников христианской веры и иконопочитания. Кроме того, совершается празднование в честь Киево-Братской иконы Божией Матери (1654). Прославляется обретение мощей Благоверной Иулиании, княгини Вяземской и Новоторжской (1819). Святые дня 15 июня в православной церкви почитают: Святителя Никифора, патриарха Константинопольского (828). Прославился добродетельной жизнью, хранил чистоту православной веры и защищал почитание святых икон. Великомученика Иоанна Нового, Сочавского (1330—1340). Был благочестив, тверд в православии и милостив к бедным. Отказался присоединиться к огнепоклонникам, не отрекся от Христа, за что претерпел мучения. Священномученика Пофина, епископа Лионского и с ним пострадавших мученицы Бландины и мученика Понтика Лионских (177). Во время гонения Марка Аврелия были схвачены и претерпели мучения, но от веры не отреклись. Почитаемые иконы и события дня 15 июня празднуют обретение мощей Благоверной Иулиании, княгини Вяземской и Новоторжской (1819). Пострадала за верность своему браку и мужу. Князь Юрий Святославич, воспылал страстью к благоверной, убил её мужа и попытался овладеть ею. Но Иулиания ранила насильника, за что была убита. По преданию, тело княгини было обретено, когда против течения приплыло к городу, исцеляя от болезни встретившихся людей. Кроме того, в этот день прославляют Киево-Братскую икону Божией Матери (1654).