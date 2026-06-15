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В четырёх районах Новосибирска отключат горячую воду с 15 июня

СГК объявила о начале шестого этапа гидравлических испытаний, который продлится до 27 июня.

Источник: НДН.ИНФО

Всего испытания проходят с 16 мая по 26 августа и состоят из 13 этапов. На шестом этапе без горячей воды останутся жители 70 улиц.

В Калининском районе отключение затронет Тайгинскую, Курчатова, Красных Зорь, Рассветную и другие улицы. В Дзержинском районе воду отключат в домах на Толбухина, Заслонова, Доватора, Есенина и других улицах.

В Центральном районе испытания коснутся Партизанской, Крестьянской, Каменской, Мичурина и других улиц. В Октябрьском районе без горячей воды останется Закаменский жилмассив.

Полный список адресов опубликован на онлайн-карте гидравлических испытаний.

Татьяна Картавых