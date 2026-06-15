В четырёх районах Новосибирска отключат горячую воду с 15 июня

Всего испытания проходят с 16 мая по 26 августа и состоят из 13 этапов. На шестом этапе без горячей воды останутся жители 70 улиц.
В Калининском районе отключение затронет Тайгинскую, Курчатова, Красных Зорь, Рассветную и другие улицы. В Дзержинском районе воду отключат в домах на Толбухина, Заслонова, Доватора, Есенина и других улицах.
В Центральном районе испытания коснутся Партизанской, Крестьянской, Каменской, Мичурина и других улиц. В Октябрьском районе без горячей воды останется Закаменский жилмассив.
Полный список адресов опубликован на онлайн-карте гидравлических испытаний.
Ранее мы рассказывали, что в Новосибирской области появятся новые мультимодальные маршруты.
Татьяна Картавых