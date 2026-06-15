Новая инфраструктура для жизни в регионе

Губернатор напомнил, что состояние зданий ЦРБ было одной из первых проблем, с которой к нему обратились жители Колыванского района во время первого рабочего визита в район несколько лет назад: «В то время здесь не было даже рабочего флюорографа. Поэтому тогда мной было принято решение о строительстве новых зданий. Когда мы начинали работу, мы не ожидали и не понимали, с какими трудностями можем здесь столкнуться. Колывань — историческое место, здесь расположены охранные зоны объектов культурного наследия, достаточно стеснённая застройка — необходимо было вписать новые здания в эту территорию, при этом не нарушить работу существующих отделений ЦРБ. К сожалению, как бывает в последнее время, подводили и подрядчики. Мы решали массу задач, но, тем не менее, все сложности удалось преодолеть. Теперь в Колывани создан свой высокотехнологичный медицинский кластер, а жители Колыванского района могут пользоваться комфортными зданиями, насыщенными современным медицинским оборудованием, и получать качественную врачебную помощь. Всё это будет работать на улучшение здоровья жителей».