Новая инфраструктура для жизни в регионе

Хирургический корпус стал вторым объектом в перечне модернизации медицинских комплексов райцентра. В прошлом году в Колывани открылась обновлённая поликлиника мощностью 300 посещений в смену.
Губернатор напомнил, что состояние зданий ЦРБ было одной из первых проблем, с которой к нему обратились жители Колыванского района во время первого рабочего визита в район несколько лет назад: «В то время здесь не было даже рабочего флюорографа. Поэтому тогда мной было принято решение о строительстве новых зданий. Когда мы начинали работу, мы не ожидали и не понимали, с какими трудностями можем здесь столкнуться. Колывань — историческое место, здесь расположены охранные зоны объектов культурного наследия, достаточно стеснённая застройка — необходимо было вписать новые здания в эту территорию, при этом не нарушить работу существующих отделений ЦРБ. К сожалению, как бывает в последнее время, подводили и подрядчики. Мы решали массу задач, но, тем не менее, все сложности удалось преодолеть. Теперь в Колывани создан свой высокотехнологичный медицинский кластер, а жители Колыванского района могут пользоваться комфортными зданиями, насыщенными современным медицинским оборудованием, и получать качественную врачебную помощь. Всё это будет работать на улучшение здоровья жителей».
В новом многофункциональном корпусе размещены: центральное стерилизационное отделение; приёмно-диагностическое отделение (клиническая и биохимическая лаборатории, эндоскопические кабинеты, отделение лучевой диагностики, отделение функциональной диагностики); 6 коек патологии беременных, отделение реанимации на 7 коек с изолятором на 1 койку, 1 койка интенсивной терапии, операционный блок, состоящий из плановой и экстренных операционных, хирургическое отделение на 32 койки, в том числе 8 коек гинекологии.
По состоянию на 10.06.2026 строительная готовность объекта составляет 100%. Сегодня специалистами клининговой компании на объекте проводятся работы по профессиональной уборке помещений. Готовые помещения передаются эксплуатирующей организации ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» для расстановки медицинского оборудования.
Также в рабочем посёлке Колывань Губернатору продемонстрировали обновлённый парк имени Пичугина, в котором оборудованы зоны отдыха, детские и спортивные площадки, беговые и велодорожки. Обновлена пешеходная аллея по ул. Московской — это один из ключевых проектов благоустройства в Колывани по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Местные жители активно участвовали в голосовании за дизайн-проекты и выбор наполнения пешеходной зоны.