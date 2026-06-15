Оплата по результату: В США опровергли информацию о разморозке $12 млрд активов Ирана

«Это совершенно не соответствует действительности. Это сделка с оплатой по результату, и никакие замороженные средства не будут разблокированы, пока иранцы не выполнят свои обязательства», — цитирует он слова высокопоставленного американского чиновника, который пожелал сохранить анонимность.