Оплата по результату: В США опровергли информацию о разморозке $12 млрд активов Ирана

«Это совершенно не соответствует действительности. Это сделка с оплатой по результату, и никакие замороженные средства не будут разблокированы, пока иранцы не выполнят свои обязательства», — цитирует он слова высокопоставленного американского чиновника, который пожелал сохранить анонимность.
Накануне иранской агентство Mehr информировало, что в условия американо-иранской сделки входит размораживание 24 миллиарда долларов из иранских активов в течение 60-дневного периода заключительных переговоров. По версии агентства, половина этой суммы должна быть предоставлена Ирану до начала переговоров.
Ранее сообщалось, что США конфисковали криптоактивы Ирана на почти 1 млрд долларов.
Подписание соглашения между Ираном и США пройдет 19 июня в Женеве, все подробности здесь на KP.RU.