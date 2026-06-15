Выпускники сдают ЕГЭ по биологии и географии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня, 15 июня, более 242 тысяч человек планируют сдавать ЕГЭ по биологии, географии и письменную часть экзамена по иностранным языкам.
Как отмечает РИА Новости, экзамены пройдут во всех регионах России и образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы за рубежом. Для проведения ЕГЭ в этот день будет задействовано 3659 экзаменационных пунктов.
На ЕГЭ по биологии 15 июня зарегистрировано почти 134 тысячи участников. Экзаменационная работа по биологии состоит из двух частей, включающих в себя 28 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут.
На участие в ЕГЭ по географии зарегистрировано более 24 тысяч человек. Экзаменационная работа включает в себя 29 заданий, на ее выполнение отводится 3 часа.