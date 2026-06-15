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Новосибирцы получат ещё две короткие рабочие недели во второй половине года

С 28 по 30 декабря будет всего три рабочих дня перед новогодними каникулами.

Источник: Om1 Новосибирск

Российских граждан ждут две короткие рабочие недели во второй половине 2026 года. Первый сокращённый отрезок календаря приходится на начало ноября. Жители страны выйдут на работу 2, 3, а затем 5 и 6 ноября, а в середине этой недели отметят День народного единства, сообщает ТАСС.

В конце года производственный график станет ещё более сжатым. Рабочая неделя продлится всего 3 дня — с 28 по 30 декабря, после чего начнутся продолжительные новогодние праздники.

В Министерстве труда также обнародовали проект календаря на 2027 год. Согласно этому документу, в следующем году граждан ждёт одна шестидневная рабочая неделя. При этом общее количество нерабочих дней останется таким же, как и в 2026 году.