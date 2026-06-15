Новосибирцы получат ещё две короткие рабочие недели во второй половине года

Российских граждан ждут две короткие рабочие недели во второй половине 2026 года. Первый сокращённый отрезок календаря приходится на начало ноября. Жители страны выйдут на работу 2, 3, а затем 5 и 6 ноября, а в середине этой недели отметят День народного единства, сообщает ТАСС.
В конце года производственный график станет ещё более сжатым. Рабочая неделя продлится всего 3 дня — с 28 по 30 декабря, после чего начнутся продолжительные новогодние праздники.
В Министерстве труда также обнародовали проект календаря на 2027 год. Согласно этому документу, в следующем году граждан ждёт одна шестидневная рабочая неделя. При этом общее количество нерабочих дней останется таким же, как и в 2026 году.