Новосибирцы получат ещё две короткие рабочие недели во второй половине года

Российских граждан ждут две короткие рабочие недели во второй половине 2026 года. Первый сокращённый отрезок календаря приходится на начало ноября. Жители страны выйдут на работу 2, 3, а затем 5 и 6 ноября, а в середине этой недели отметят День народного единства, сообщает ТАСС.