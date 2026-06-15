Назван размер самой низкой пенсии курьеров при полном стаже

Минимальный размер пенсионного обеспечения мужчин, работающих курьерами, в России может превысить 27 тысяч рублей. Такую оценку в беседе с ТАСС привел профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
По словам эксперта, в 2026 году минимальная пенсия для представителей этой профессии может составить 27 234 рубля. Такой показатель рассчитан для работника с длительным трудовым стажем и относительно невысоким уровнем заработка.
Сафонов пояснил, что речь идет о мужчине, который отработал 43 года и получал ежемесячную зарплату в размере 65 тысяч рублей. При таких условиях формируется указанный размер пенсионного обеспечения.
Эксперт отметил, что итоговая сумма зависит от продолжительности трудовой деятельности и уровня официального дохода, с которого производились необходимые отчисления.
Ранее сообщалось, что средний размер пенсии мужчин-курьеров в России может оказаться существенно выше минимального показателя и достигать почти 45 тысяч рублей.
Таким образом, разница между минимальным и средним уровнем пенсионного обеспечения для работников этой сферы может быть значительной и определяется прежде всего накопленным стажем и размером заработной платы в течение трудовой деятельности.
Читайте также: Пенсионерке дали 19 лет: суд вынес приговор за подготовку теракта.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.