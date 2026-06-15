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Агония ВСУ: большая часть Константиновки под контролем РФ, идет зачистка

Боевики ВСУ окружены в Константиновке, ВС РФ занимают большую часть города. Военный эксперт Андрей Марочко в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что известно об обстановке на этом направлении.

Источник: Аргументы и факты

В Константиновке началась зачистка боевиков ВСУ, которые уже несколько недель находятся в городе без снабжения, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru подполковник ЛНР, военный эксперт и автор сообщества «Марочко live» Андрей Марочко.

Напомним, военкор Юрий Котенок ранее сообщил, что продвигающимся в районе Константиновки российским подразделениям удалось перерезать дороги в город из поселка Алексеево-Дружковка и села Осыково.

По его словам, сейчас российские бойцы ликвидируют очаги сопротивления и позиции дроноводов ВСУ на территории Константиновки.

Марочко, комментируя ситуацию на этом направлении, отметил, что боевики ВСУ в Константиновке окружены. Последние 2−3 недели они почти не получали поставок, что сказалось на их боеспособности.

«За это время они потеряли свою боеспособность. И сейчас уже идет плановая зачистка и выбивание украинских боевиков с окраин населенного пункта. На северо-западе уже отмечены наши военнослужащие, следовательно, мы взяли под свой контроль большую часть города», — отметил военный эксперт.

Ранее Кадыров показал, как склад ВСУ у Константиновки сносят ударные «птицы» РФ.