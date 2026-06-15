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Горячую воду на 10 дней отключили в домах по контуру Красноярской ТЭЦ-1

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 15 по 24 июня пройдут гидравлические испытания теплосетей по контуру Красноярской ТЭЦ-1. В этот период временно отключена горячая вода в части домов горожан.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 15 по 24 июня пройдут гидравлические испытания теплосетей по контуру Красноярской ТЭЦ-1. В этот период временно отключена горячая вода в части домов горожан.

Ограничения затронули Ленинский и Кировский районы, а также часть Свердловского и Советского районов города.

Энергетики проводят испытания для проверки состояния сетей и подготовки к следующему отопительному сезону. По их данным, в минувшем сезоне количество повреждений теплосетей в Красноярске снизилось на треть благодаря ремонту и обследованиям.

Проверить свой дом на отключения можно на интерактивной карте.