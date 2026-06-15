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На Иркутском водохранилище прошли любительские гонки на сапбордах

В соревнованиях участвовали и взрослые, и подростки от 13 лет, безопасность обеспечивали спасатели.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

13 июня на акватории Иркутского водохранилища, неподалёку от легендарного ледокола «Ангара», состоялись любительские гонки на сапбордах. К участию допустили как взрослых, так и подростков, достигших 13 лет. Соревнования проводятся второй год подряд.

По словам начальника Центра ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области Андрея Карепова, организаторы заблаговременно уведомляют ведомство о планируемых мероприятиях и строго соблюдают все требования безопасности.

На воде дежурили спасатели на нескольких судах, сопровождавших участников. Перед стартом каждый спортсмен прошёл инструктаж и был обязан надеть спасательный жилет. В рамках мероприятия также провели обучающий мастер-класс. Инструкторы вместе с воспитанниками центра «Патриот» и государственными инспекторами по маломерным судам показывали горожанам, как действовать в экстренных ситуациях.

— На практике разобрали основные приёмы первой помощи при утоплении, закупорке дыхательных путей, потере сознания и остановке сердца. Участие приняли около 350 человек. Такие встречи уже становятся доброй традицией и помогают повысить общую культуру безопасности, — отметил доцент Иркутского государственного медицинского университета, главный внештатный специалист по первой помощи минздрава Иркутской области Дмитрий Марченко.

Организаторы ответственно подходят к проведению гонок, вовремя информируют нас и выполняют все рекомендации по обеспечению безопасности людей, рассказал начальник Центра ГИМС Андрей Карепов.

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