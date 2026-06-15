Около 20 тысяч человек вышли на митинг в Женеве перед саммитом G7

Полиция Женевы применила слезоточивый газ против протестующих, которые подожгли автомобиль Tesla и разбили окна в здании агентства ООН, выражая недовольство предстоящим саммитом G7 во Франции.
В ходе столкновений участники акции бросали камни в полицейских, а применение слезоточивого газа привело к хаотичной ситуации в центре города, говорится в сообщении.
За день до этого многотысячный митинг и шествие крайне правых активистов прошли в Риме под лозунгом «реэмиграция» — возвращение мигрантов в страны происхождения. В ответ на шествие крайне правых их противники из антифашистских движений провели две манифестации: профсоюзные активисты организовали марш от Колизея, студенты собрались у университета.
9 июня сотни людей вышли на протесты против мигрантов в Белфасте после предъявления обвинений гражданину Судана по делу о нападении с ножом.