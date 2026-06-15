Около 20 тысяч человек вышли на митинг в Женеве перед саммитом G7

За день до этого многотысячный митинг и шествие крайне правых активистов прошли в Риме под лозунгом «реэмиграция» — возвращение мигрантов в страны происхождения. В ответ на шествие крайне правых их противники из антифашистских движений провели две манифестации: профсоюзные активисты организовали марш от Колизея, студенты собрались у университета.