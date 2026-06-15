Роспотребнадзор назвал худшие регионы по заболеваемости ВИЧ

В Чукотском автономном округе по итогам года насчитали 114,81 инфицированного на каждые 100 тысяч человек. Для Иркутской области этот показатель составил 67,01 случая, для Алтайского края — 63,73. Чукотский результат превышает среднюю многолетнюю планку в 54 раза, иркутский — почти в 120 раз, а алтайский — в 81,6 раза. Среди впервые выявленных носителей ВИЧ в 2025 году 34,8% составляли люди от 40 до 49 лет, 32,2% — от 30 до 39 лет, 14,8% — от 50 до 59 лет и 10,9% — от 20 до 29 лет. Мужчин среди вновь зарегистрированных пациентов оказалось большинство (60,3%).