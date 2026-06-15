Роспотребнадзор назвал худшие регионы по заболеваемости ВИЧ

Сотрудники федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей проанализировали ситуацию с распространением вируса иммунодефицита человека. Сводка, которую изучило информационное агентство ТАСС, показала — заболеваемость превысила общероссийские цифры в 34 субъектах. В некоторых частях страны фиксировали высокую распространённость болезни и среди сельских жителей.
«Показатели заболеваемости превысили средний уровень по стране в 34 субъектах Российской Федерации. Наиболее высокие показатели заболеваемости отмечены в регионах Сибири, Урала и Приволжья. В ряде регионов регистрировалась высокая заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди жителей сельских поселений», — говорится в сообщении ведомства.
В Чукотском автономном округе по итогам года насчитали 114,81 инфицированного на каждые 100 тысяч человек. Для Иркутской области этот показатель составил 67,01 случая, для Алтайского края — 63,73. Чукотский результат превышает среднюю многолетнюю планку в 54 раза, иркутский — почти в 120 раз, а алтайский — в 81,6 раза. Среди впервые выявленных носителей ВИЧ в 2025 году 34,8% составляли люди от 40 до 49 лет, 32,2% — от 30 до 39 лет, 14,8% — от 50 до 59 лет и 10,9% — от 20 до 29 лет. Мужчин среди вновь зарегистрированных пациентов оказалось большинство (60,3%).