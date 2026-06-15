Фестиваль «Карагод» объединил народы Хабаровского края в День России

В День России парк имени Ленина в Хабаровске превратился в центр большого многонационального праздника. Солнечный полдень 12 июня город встретил под звуки масштабного фестиваля «Карагод» (0+). Здесь, на одной площадке, сплелись воедино музыка, песни, промыслы и уникальные традиции десятков народов, проживающих в Хабаровском крае, сообщает hab.aif.ru.
Официальное открытие фестиваля собрало у главной сцены сотни жителей и гостей города. В праздничной концертной программе приняли участие лучшие творческие коллективы со всего Хабаровского края, а также артисты Краевого Дворца Дружбы «Русь». Зрители увидели выступления самых разных направлений: на сцене сменяли друг друга профессиональные военные ансамбли, духовые оркестры, сольные исполнители, а также большие народные хоры и хореографические коллективы.
«Были моменты при подготовке фестиваля, которые принесли некоторые сложности, но в любом празднике такое происходит. Главное, что все получилось. Много лет проходит данный фестиваль, он включает фотозоны, выставки, различные интерактивные площадки. Здесь можно просто погрузиться в атмосферу различных народных культур. В концертной программе задействованы более 300 участников, которые представляют разнообразие культур нашей страны», — объясняет Юлия Шлык, методист отдела КДД «Русь», соорганизатор фестиваля «Карагод».
Со сцены один за другим звучали известные вокальные и инструментальные номера. Яркая национальная одежда участников, их мастерство и исходящая от них любовь к России заставляли гостей праздника очень эмоционально и тепло реагировать на каждое выступление. Хабаровчане активно поддерживали артистов: они громко аплодировали после каждого номера, дружно подпевали знакомые строчки песен, танцевали и снимали происходящее на экраны своих телефонов, чтобы сохранить эти яркие моменты на память.
Праздничное оживление охватило буквально каждый уголок парка. Вдоль тенистых аллей на открытой солнцу площадке перед главной сценой развернулись десятки интерактивных зон. Гости фестиваля охотно включались в конкурсы и викторины, подготовленные общественными организациями со всего Хабаровского края. Каждая локация представляла традиции и культуру различных народов. Так, на одной из площадок зрители, затаив дыхание, наблюдали за виртуозным мастерством молодых ребят из Уссурийского войскового казачьего общества, которые демонстрировали настоящее искусство владения боевой саблей. На другой станции фестиваля все желающие могли испытать себя в традиционных состязаниях и национальных видах спорта коренных народов Севера, открывая для себя их самобытную культуру. Помощь в знакомстве с правилами игр участникам оказывали представители нанайского народа.
«Мы представляем традиционные нанайские национальные игры. Например, “Чакпан” — в переводе это означает “острога”. Задача игрока — с помощью специальной остроги на лету поймать летящий пучок травы. Также мы знакомим гостей с нанайскими шашками», — рассказал педагог дополнительного образования Андрей.
Гости наблюдали за тем, как в походной кузнице «Музея живой истории» раскладывали предметы, хранившие в себе память прошлых столетий, а совсем рядом действовали мастер-классы по лоскутному шитью, изготовлению брошей и корейскому бумажному искусству.
Большой интерес у прохожих вызвала выставка ретроавтомобилей клуба «Авторетро-100», после которой у каждого была возможность подкрепиться на полевой национальной кухне.
Организаторы также не забыли и о детях: для них работали зоны аквагрима, развивающие игры, викторины и памятные фотозоны. Фестиваль не только радовал: он напоминал, насколько важно быть опорой для родных, близких, а также для своих соотечественников.
«Дети вообще рады. И стихи рассказали вот уже, и меч сын подержал. Да и мне интересно было в игры поиграть и концерт такой большой и красивый посмотреть. Ходим уже не первый год. Сначала случайно, потом уже действительно планировали специально. Это же важно для нас и для молодых. Для каждого народа», — утверждает Анастасия, гостья фестиваля «Карагод».
«Единство России — это самое главное, что у нас есть. Тем более в Год единства народов в России. Очень много людей собирается на фестиваль. Как говорится, народа много, а страна одна. Поэтому мы должны ценить, мы должны любить свою страну, должны развивать это в молодежи, и в детях. Вот эту любовь, патриотизм к своему отечеству. И тогда нам ничего не будет страшно. Это всё основа, объединяющая народ, который проживает у нас в Хабаровском крае, в России в целом. Это то, что нас объединяет. Мы больше узнаем о друг друге, больше делимся своими проблемами, своими радостями», — поделился представитель Общественной палаты Хабаровского края Валерий Хидиров.
Со сцены к хабаровчанам с приветственным словом обратились вице-губернатор региона Артём Мельников и мэр города Сергей Кравчук.
«Смысл сегодняшнего дня — в бессмертии русского народа. Всех народов нашей многонациональной страны, нашей Родины. Поэтому День России мы традиционно отмечаем вместе. Сегодня мы в 16-й раз проводим полюбившийся всем нам фестиваль, который мы назвали “Карагод”, на котором звучит музыка и песни от нанайских напевов до русских хоровых песен. Многообразие культур — наша неоспоримая сила, наше истинное богатство», — сказал Артем Мельников.
«Многолетняя история России убедительно доказывает: сплочённость и единство жителей нашей страны, независимо от их этнической и религиозной принадлежности, всегда становились залогом великих побед и исторических достижений. Мы с гордостью смотрим на наших героев-предков и тех, кто по-прежнему стоит на страже свободы и суверенитета нашей Родины. Безусловно, главное богатство Хабаровска — его жители», — дополнил мэр Хабаровска.
В этом году фестиваль объединил свыше 3000 жителей и гостей региона. «Карагод» стал одним из ключевых событий празднования Дня России в Хабаровске. Он ещё раз доказал, что народные традиции со всех уголков России неизменно занимают важное место в культурной жизни нашего региона.