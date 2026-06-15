Фестиваль «Карагод» объединил народы Хабаровского края в День России

«Единство России — это самое главное, что у нас есть. Тем более в Год единства народов в России. Очень много людей собирается на фестиваль. Как говорится, народа много, а страна одна. Поэтому мы должны ценить, мы должны любить свою страну, должны развивать это в молодежи, и в детях. Вот эту любовь, патриотизм к своему отечеству. И тогда нам ничего не будет страшно. Это всё основа, объединяющая народ, который проживает у нас в Хабаровском крае, в России в целом. Это то, что нас объединяет. Мы больше узнаем о друг друге, больше делимся своими проблемами, своими радостями», — поделился представитель Общественной палаты Хабаровского края Валерий Хидиров.