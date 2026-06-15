Над Белым домом по случаю открытия турнира UFC пролетели истребители

Истребители при пролёте выстроились «клином». Зрители, собравшиеся рядом с местом турнира, радостно поприветствовали их криками. Бои у Белого дома проводятся в честь 250-летия США. Кроме того, турнир приурочен к юбилею главы государства Дональда Трампа, которому 14 июня исполнилось 80 лет.