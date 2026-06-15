Над Белым домом по случаю открытия турнира UFC пролетели истребители

Истребители Военно-воздушных сил и Военно-морских сил США пролетели над Белым домом в рамках церемонии открытия турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Freedom 250, сообщают американские телеканалы.
По меньшей мере 12 боевых самолётов F-16 появились в небе во время исполнения гимна Соединённых Штатов на арене, возведённой специально для этого спортивного мероприятия. Она находится на Южной лужайке Белого дома.
Истребители при пролёте выстроились «клином». Зрители, собравшиеся рядом с местом турнира, радостно поприветствовали их криками. Бои у Белого дома проводятся в честь 250-летия США. Кроме того, турнир приурочен к юбилею главы государства Дональда Трампа, которому 14 июня исполнилось 80 лет.
В ходе главного события вечера испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия, который является обладателем пояса UFC в легком весе, встретится на ринге с американцем Джастином Гэтжи.
Напомним, 7 июня телеканал CBS News сообщал, что активисты правозащитной организации Public Integrity Project потребовали через суд отмены боёв Абсолютного бойцовского чемпионата на территории Белого дома. Они назвали это мероприятие «глубоко коррумпированным». Кроме того, правозащитники отметили, что проведение коммерческого турнира на территории национальных парков не соответствует федеральному законодательству.