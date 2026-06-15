Астроном Киселев раскрыл значение открытия космического ветра черной дыры

Открытие американских ученых о веществе в форме космического ветра, которое испускает сверхмассивная черная дыра Стрелец А*, важно по нескольким причинам, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.
Напомним, соответствующее исследование провели ученые из Северо-Западного университета (США). Киселев отметил, что причина возникновения космического ветра от Стрельца А* кроется в самой природе сверхмассивных черных дыр.
«Во-первых, это явление подтверждает, что даже “спокойные” сверхмассивные черные дыры не являются пассивными объектами. Они активно взаимодействуют с окружающей средой, оказывая существенное влияние на ее динамику. Во-вторых, космический ветер от Стрельца А* играет важную роль в формировании и эволюции самой галактики. Унося холодный газ из центральных областей, он может влиять на темпы звездообразования. Холодный газ является “топливом” для рождения новых звезд. Если этот газ выносится ветром, то в центре галактики может замедляться или даже прекращаться процесс звездообразования. Это может приводить к формированию галактик с более старым населением звезд в центральных областях и более молодым — на периферии», — пояснил астроном.
Третье объяснение важности этого открытия заключается в том, что подобные процессы происходят и в большинстве других «спокойных» галактик Вселенной. Это открывает возможность для изучения эволюции галактик на основе наблюдений за их центральными черными дырами. Если есть возможность наблюдать и анализировать этот процесс в Млечном Пути, то это позволяет лучше понять, как развивались и продолжают развиваться миллиарды других галактик.
Основным компонентом этого ветра является горячая плазма, состоящая преимущественно из ионизированных атомов водорода и гелия. Также ветер может содержать и более тяжелые элементы, но в меньших количествах, такие как: кислород, углерод, неон, азот и железо.
Кроме того, в составе ветра могут присутствовать и частицы высокой энергии, такие как протоны и электроны, ускоренные до релятивистских скоростей вблизи черной дыры.
«Мощность ветра от Стрелеца А* оценивается как значительная, хотя и значительно уступающая мощности ветров от активных ядер галактик. Мощность ветра может быть в миллиарды раз больше, чем мощность нашего Солнца. Что касается дальности действия, то наблюдаемое коническое просветление способно распространяться на сотни и тысячи парсеков от центра галактики. Однако, это лишь видимая часть эффекта. Ветер, вероятно, продолжает распространяться и дальше, оказывая влияние на более разреженную межзвездную среду на гораздо больших расстояниях», — добавил специалист.
Киселев отметил, что космический ветер от Стрельца А* активно взаимодействует с различными компонентами межзвездной среды, оказывая на них существенное влияние. Этот процесс можно описать как динамический танец материи, где черная дыра выступает в роли дирижера.
«Одной из ключевых функций ветра является вытеснение холодного межзвездного газа из центральной области галактики. Это может иметь двоякое последствие — с одной стороны, это может препятствовать звездообразованию, лишая будущие звезды необходимого строительного материала. С другой стороны, сжатие холодного газа при столкновении с ветром может инициировать коллапс облаков и, как следствие, привести к вспышкам звездообразования в определенных областях. При движении через межзвездную среду космический ветер создает ударные волны. Эти волны подобны тем, что возникают при взрыве или движении сверхзвукового объекта. Ударные волны могут сжимать межзвездные облака, ускорять частицы и перераспределять энергию в галактическом диске. Они играют важную роль в динамике галактик, влияя на их структуру и эволюцию», — подчеркнул астроном.
Ранее астроном Киселев объяснил взрыв ракеты Безоса во время испытания.