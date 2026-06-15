Астроном Киселев раскрыл значение открытия космического ветра черной дыры

«Во-первых, это явление подтверждает, что даже “спокойные” сверхмассивные черные дыры не являются пассивными объектами. Они активно взаимодействуют с окружающей средой, оказывая существенное влияние на ее динамику. Во-вторых, космический ветер от Стрельца А* играет важную роль в формировании и эволюции самой галактики. Унося холодный газ из центральных областей, он может влиять на темпы звездообразования. Холодный газ является “топливом” для рождения новых звезд. Если этот газ выносится ветром, то в центре галактики может замедляться или даже прекращаться процесс звездообразования. Это может приводить к формированию галактик с более старым населением звезд в центральных областях и более молодым — на периферии», — пояснил астроном.