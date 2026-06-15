Житель Хабаровска украл очки из магазина и продал их за 2 тысячи

Задержанный ранее был судим за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего. Он отбывал наказание в местах лишения свободы. По словам мужчины, похищенные очки он продал незнакомцу на улице за 2 тысячи рублей и потратил деньги на алкоголь.