Билайн «прокачал» качество связи в 70 СНТ Красноярского края

Оператор Билайн увеличил покрытие и емкость 4G более чем в 70 дачных товариществах Красноярского края.
Это позволило подготовить сеть к росту трафика, связанному с началом дачного сезона, а также обеспечить большее количество клиентов надежным доступом к современным сервисам.
Обновленное покрытие 4G Билайн доступно в следующих СНТ и ДНТ вблизи Красноярска: «Октябрьское-2», «Астэр», «Сад № 2 ЭВРЗ», «Электрик», «Склад топлива», «Сад № 2 Комбайнового завода», «Отдых-2», «Восход», «Сад 2 ЭВРЗ», «Звезда-1», «Мечта», «Горизонт», «Овинный», «Ветеран-3», «Сад 1 Вагонное депо», «Южное», «Солнечный». Также работы прошли в 28 СНТ Емельяновского района, 12 СНТ Березовского района, в 11 СНТ вблизи Дивногорска, в 4 СНТ Железногорска.
С надежным мобильным интернетом дачники могут работать удаленно за городом, оплачивать услуги и товары с помощью смартфона, уточнять информацию в интернете, отдыхать за просмотром фильма или сериала, а также разнообразить работы на участке с помощью прослушивания онлайн-музыки или аудиокниг.
«В преддверии летнего сезона очень важно подготовить сеть к приезду отдыхающих, чтобы адаптировать её к нагрузке, создать запас прочности и обеспечить хорошую емкость сети. Это позволяет нашим клиентам пользоваться мобильной связью и отправлять запросы в сеть даже в моменты пиковых нагрузок — например, в выходные или праздничные дни», — комментирует директор Красноярского отделения Билайн Евгений Малюшкин.
Для комфортного использования интернета во время летнего отдыха Билайн включил безлимит по выходным дням на тарифе «Интернет лайв» для роутеров и модемов. Эта опция доступна для новых клиентов, она будет работать весь сезон — до 30 августа 2026 года*. Кроме того, в тариф входят безлимиты на ряд сервисов и возможность бесплатного удвоения трафика за своевременную оплату услуг связи. Подробнее об условиях можно узнать здесь.
*Опция доступна для новых абонентов Билайна, подключивших тариф «Интернет Лайв» с пакетом интернета 60 или 100 ГБ до 30.08.2026. Возможность получать ежемесячно дополнительный пакет ГБ за своевременную оплату услуг связи доступна по 31 декабря 2026 года. Подробнее: beeline.ru.
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