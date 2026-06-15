Билайн «прокачал» качество связи в 70 СНТ Красноярского края

Для комфортного использования интернета во время летнего отдыха Билайн включил безлимит по выходным дням на тарифе «Интернет лайв» для роутеров и модемов. Эта опция доступна для новых клиентов, она будет работать весь сезон — до 30 августа 2026 года*. Кроме того, в тариф входят безлимиты на ряд сервисов и возможность бесплатного удвоения трафика за своевременную оплату услуг связи. Подробнее об условиях можно узнать здесь.