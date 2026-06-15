Деньги дадут не всем: Юрист разъяснил, кому откажут в новой семейной выплате

Ранее Life.ru писал, что с 1 июля 2026 года изменится порядок взаимодействия работодателей с Социальным фондом России. СФР будет назначать пособия прежде всего на основании данных индивидуального лицевого счёта застрахованного лица, а не документов работодателя. Повторно подавать уже учтённые сведения не потребуется, однако работодатели по-прежнему должны будут сообщать количество календарных дней освобождения сотрудника от работы с сохранением заработка — эти данные необходимы для расчёта декретных выплат и пособий по уходу за ребёнком.