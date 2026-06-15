Жителей Хабаровского края зовут на семейный фестиваль «МамаФест»

Еще одно пространство запустят для пап. В программе лекции «Как не потерять себя после рождения ребенка», «Техническая поддержка семьи: от сборки коляски до финансовой грамотности», «Психология отцовства». Кроме того, для гостей фестиваля устроят мастер-классы, на которых можно будет научиться делать прическу дочери или правильно купать малыша.