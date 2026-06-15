Жителей Хабаровского края зовут на семейный фестиваль «МамаФест»

В Хабаровске 20 июня состоится традиционный семейный фестиваль «МамаФест». На площадке Городского дворца культуры пройдут мероприятия как для опытных родителей, так и для тех, кто только планирует обзавестись детьми, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На территории ГДК будут работать сразу несколько тематических зон, деятельность которых соответствует президентскому национальному проекту «Семья». Например, площадка для беременных, где любой желающий сможет послушать лекции о легких родах, гимнастике, правильном питании или развитии ребенка.
О грудном вскармливании и прикорме, детском сне и раннем развитии малыша участники «МамаФеста» узнают в пространстве «Для семей с детьми». Вместе со слинг-экспертами и другими специалистами молодые родители обучатся массажу для детей, игровым техникам и другим полезным навыкам.
Также на мероприятии откроют площадку для планирующих беременность и ЭКО. Последнему посвятили отдельный подробный блок — специалисты расскажут о современных методах вспомогательных репродуктивных технологий в Хабаровском крае.
Еще одно пространство запустят для пап. В программе лекции «Как не потерять себя после рождения ребенка», «Техническая поддержка семьи: от сборки коляски до финансовой грамотности», «Психология отцовства». Кроме того, для гостей фестиваля устроят мастер-классы, на которых можно будет научиться делать прическу дочери или правильно купать малыша.
Отдельно установят локацию и для гостей, сопровождающих. Близкие друзья и родственники проведут время за мастер-классами, просмотром мультфильмов, участием в конкурсах и розыгрышах. Как обещают организаторы, скучно не будет никому.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало об увеличении финансирования краевой программы поддержки молодых семей в этом году.