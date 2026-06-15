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Китайская авиакомпания возобновила рейсы между Владивостоком и Шеньяном

Полёты на этом направлении выполнялись в рамках высокого сезона в прошлом году.

Источник: PrimaMedia.ru

Китайская авиакомпания Chengdu Airlines возобновила регулярные полёты между Владивостоком и Шеньяном (провинция Ляонин). Альтернативы на этом направлении нет, сообщает ИА PrimaMedia.

Рейсы выполняются два раза в неделю на самолёте Airbus A320. Время в полёте составляет около 1,5 часов.

Chengdu Airlines уже выполняла полёты в один из крупнейших городов Китая в 2025 году.

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Улететь из Владивостока сегодня можно только на вьетнамские курорты, запуск прямых авиарейсов в Индию не рассматривается.

Chengdu Airlines — китайский перевозчик из провинции Сычуань, специализирующийся на выполнении рейсов внутри КНР. Базовым аэропортом является аэропорт города Чэнду.

Международный аэропорт Шэньян Таосянь расположен в 20 километрах к югу от центральной части города Шэньян.