В Ливане раскрыли секрет идеального мыла для здоровья кожи

По словам Хассуна, многие люди ошибочно полагают, что хорошее мыло должно иметь яркий аромат и обильную пену. Однако мастера из Ливана и Сирии оценивали его по другим критериям: важнее было, чтобы мыло очищало кожу и оставляло ощущение комфорта, а не стянутости. В этом контексте оливковое мыло стало частью культуры ухода за собой и гостеприимства на Ближнем Востоке.