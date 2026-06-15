В Ливане раскрыли секрет идеального мыла для здоровья кожи

Оливковое мыло, известное своими уникальными свойствами, имеет гораздо более глубокое значение для жителей Ливана и Сирии, чем просто гигиеническое средство. Об этом рассказал Амир Бадр Хассун, представитель семьи мыловаров Хан ас-Сабун, в интервью РИА Новости.
Семья Хан ас-Сабун, занимающаяся мыловарением на протяжении 19 поколений, является крупнейшим производителем натурального мыла в Ливане. Их продукция известна не только в стране, но и за ее пределами, включая создание одного из самых дорогих видов мыла в мире.
По словам Хассуна, многие люди ошибочно полагают, что хорошее мыло должно иметь яркий аромат и обильную пену. Однако мастера из Ливана и Сирии оценивали его по другим критериям: важнее было, чтобы мыло очищало кожу и оставляло ощущение комфорта, а не стянутости. В этом контексте оливковое мыло стало частью культуры ухода за собой и гостеприимства на Ближнем Востоке.
Хассун также отметил, что в регионе ценят мыло с длительным сроком выдержки. Считается, что время делает его более мягким и эффективным для кожи. Эти знания передавались из поколения в поколение, формируя уникальные традиции мыловарения.
Таким образом, оливковое мыло для жителей Ливана и Сирии — это не только средство личной гигиены, но и символ здоровья, красоты и культурных традиций. Хан ас-Сабун продолжает сохранять эти ценности, передавая их будущим поколениям.