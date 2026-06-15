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Ботсад пермского университета впервые проводит фестиваль пионов

Пермяков приглашают на выставку 16 и 17 июня.

Источник: Комсомольская правда

16 и 17 июня в Ботаническом саду пермского университета состоится фестиваль-выставка пионов. Подобное мероприятие проводится здесь впервые. Посетители смогут увидеть уникальную коллекцию из 235 сортов отечественной и зарубежной селекции, включая редкие гибриды и дикорастущие виды.

В выставке также примут участие коллекционеры-пионоводы Пермского края, которые представят срезанные образцы своих растений и дадут советы по агротехнике. Гости смогут проголосовать за самый красивый сорт.

В рамках мероприятия сотрудники сада проведут обзорные экскурсии по самым интересным экспозициям, включая «Восточный сад» с «Садом камней».

Дата и время: 16−17 июня, с 16:00 до 20:00.

Вход: Посещение организовано группами, которые формируются при входе с территории ПГНИУ напротив фонтана «Одуванчик». Последняя группа запускается в 20:00.

Стоимость: 500 рублей. Льготный вход для детей, пенсионеров и лиц с ОВЗ не предусмотрен.

Адрес: г. Пермь, ул. Букирева, 15 (остановка общественного транспорта «Ст. Пермь-2»).