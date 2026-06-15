Новосибирские ветеринары установили металлическую коронку полицейской овчарке

Сначала ветеринары удалили повреждённый зуб. Затем они провели эндодонтическое лечение и процедуру витальной пульпотомии. После этого зубы были подготовлены к установке коронки. На один из зубов была установлена металлическая коронка. Об этом сообщили в социальной сети «ВКонтакте» в группе ветклиники «ИнТерра».