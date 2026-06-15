Новосибирские ветеринары установили металлическую коронку полицейской овчарке

В одной из клиник Новосибирска врачи провели комплексное лечение зубов служебной овчарки и установили ей металлическую коронку. Собаке было больно, поэтому лечение проводили поэтапно.
Овчарка поступила в клинику с переломом верхнего резца. При осмотре выяснилось, что у животного есть множество проблем с зубами, включая острый пульпит и некроз тканей.
Сначала ветеринары удалили повреждённый зуб. Затем они провели эндодонтическое лечение и процедуру витальной пульпотомии. После этого зубы были подготовлены к установке коронки. На один из зубов была установлена металлическая коронка. Об этом сообщили в социальной сети «ВКонтакте» в группе ветклиники «ИнТерра».
Лечение прошло успешно. Ветеринары подчеркнули, что сохранение зубов важно для служебной собаки, так как это напрямую влияет на её рабочие способности.
Ранее мы рассказывали, что в Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту кражи собаки.
Татьяна Картавых