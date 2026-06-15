Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирские ветеринары установили металлическую коронку полицейской овчарке

Состояние зубов очень важно для служебной собаки.

Источник: НДН.ИНФО

В одной из клиник Новосибирска врачи провели комплексное лечение зубов служебной овчарки и установили ей металлическую коронку. Собаке было больно, поэтому лечение проводили поэтапно.

Овчарка поступила в клинику с переломом верхнего резца. При осмотре выяснилось, что у животного есть множество проблем с зубами, включая острый пульпит и некроз тканей.

Сначала ветеринары удалили повреждённый зуб. Затем они провели эндодонтическое лечение и процедуру витальной пульпотомии. После этого зубы были подготовлены к установке коронки. На один из зубов была установлена металлическая коронка. Об этом сообщили в социальной сети «ВКонтакте» в группе ветклиники «ИнТерра».

Лечение прошло успешно. Ветеринары подчеркнули, что сохранение зубов важно для служебной собаки, так как это напрямую влияет на её рабочие способности.

Татьяна Картавых