Пожарную безопасность на островах будут мониторить через видеокамеры в Хабаровске

В ближайшее время два устройства установят в районе улиц Казачья Гора и Салтыкова-Щедрина — на высоте 55 метров. Камеры с углом поворота 360 градусов подключат к системе видеонаблюдения Единой дежурной диспетчерской службы краевой столицы. Это позволит в режиме реального времени отслеживать обстановку и быстро реагировать на возгорания. Сейчас травяной покров уже сформировался, и пожаров на островах в июне не зарегистрировано. Но осенью территории покроет сухостой, и устройства значительно облегчат задачу спасателям и сотрудникам МЧС. Именно с выбранных ракурсов хорошо просматриваются все островные территории. В течение лета городские спасатели будут выезжать на острова с рейдами и следить, чтобы люди очищали свои дачные участки от горючего мусора. Власти призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности и не создавать угрозу для природы и соседей.