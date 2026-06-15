Трое школьников из Хабаровского края заработали золотые значки ТехноГТО

Тамерлан Алиев, Дмитрий Дунаевский и Юрий Шефер успешно сдали нормативы по всем 13 направлениям технологической грамотности. Теперь при поступлении в вузы они смогут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ. Комплекс ТехноГТО входит в Национальную технологическую олимпиаду и реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Проект действует при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей». Осенняя сессия сдачи нормативов на золотые значки стартует в сентябре 2026 года. Чтобы принять участие, нужно предварительно заработать цифровой серебряный значок — успешно сдать на сайте technogto.kruzhok.org не менее пяти онлайн-нормативов.