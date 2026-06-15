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Мужчина получил 3 года условно за лечение больных суставов примочками из конопли в Хабаровском крае

Жителя поселка Дурмин осудили на 3 года условно за хранение конопли. Мужчина рассказал, что нашел наркотик, когда ходил в лес за грибами и наткнулся на дикорастущие кусты. У него болят суставы, и он планировал приготовить из конопли лечебный отвар, чтобы делать из него примочки и компрессы. Приговор суда вступил в законную силу.

Жителя поселка Дурмин осудили на 3 года условно за хранение конопли. Мужчина рассказал, что нашел наркотик, когда ходил в лес за грибами и наткнулся на дикорастущие кусты. У него болят суставы, и он планировал приготовить из конопли лечебный отвар, чтобы делать из него примочки и компрессы. Приговор суда вступил в законную силу.