Мужчина получил 3 года условно за лечение больных суставов примочками из конопли в Хабаровском крае

Жителя поселка Дурмин осудили на 3 года условно за хранение конопли. Мужчина рассказал, что нашел наркотик, когда ходил в лес за грибами и наткнулся на дикорастущие кусты. У него болят суставы, и он планировал приготовить из конопли лечебный отвар, чтобы делать из него примочки и компрессы. Приговор суда вступил в законную силу.