Маффины и пирожки от хабаровской пекарни впечатлили жюри Всероссийского конкурса

Финал Всероссийского конкурса «Кубок сельских пекарей России — 2026» определил 20 лучших пекарен страны. В пятерку вошла хабаровская компания «Денисовы пекарни» — она представила перед жюри продукцию с региональным колоритом. В конкурсе участвовали ржано-пшеничный хлеб, маффин «Таежный», пирожки «Дары тайги» и пирог «Золото Дальнего Востока» с облепихой, клюквой и кедровым орехом. Предприятие выпускает продукцию под брендом «Сделано в Хабаровском крае». «Краевые предприятия регулярно участвуют в различных всероссийских, международных и краевых конкурсах, выставках, ярмарках. Почти всегда занимают первые и призовые места», — отметила начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности краевого минсельхоза Светлана Абдалова. Конкурс «Кубок сельских пекарей России» проводится в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», разработанной по поручению президента РФ Владимира Путина.