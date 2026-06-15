Уклониста оштрафовали в Советской Гавани

Советско-Гаванский горсуд Хабаровского края осудил мужчину за уклонение от призыва на военную службу. Подсудимый признал вину. Суд учел смягчающие обстоятельства: явку с повинной, содействие следствию, молодой возраст, уход за родственницей. Отягчающих обстоятельств нет. Уклонисту назначили штраф размером 30 000 рублей.