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Уклониста оштрафовали в Советской Гавани

Советско-Гаванский горсуд Хабаровского края осудил мужчину за уклонение от призыва на военную службу. Подсудимый признал вину. Суд учел смягчающие обстоятельства: явку с повинной, содействие следствию, молодой возраст, уход за родственницей. Отягчающих обстоятельств нет. Уклонисту назначили штраф размером 30 000 рублей.

Советско-Гаванский горсуд Хабаровского края осудил мужчину за уклонение от призыва на военную службу. Подсудимый признал вину. Суд учел смягчающие обстоятельства: явку с повинной, содействие следствию, молодой возраст, уход за родственницей. Отягчающих обстоятельств нет. Уклонисту назначили штраф размером 30 000 рублей.