«Разгильдяйство и халатность»: стадион «Авангард» в Комсомольске не смогли сдать вовремя

Стадион «Авангард» в Комсомольске должны были открыть после ремонта к 12 июня — Дню России и Дню города. Задача не выполнена — объект не сдан. «Стыдно перед жителями, перед молодежью. В Год спорта люди не могут получить нормальный стадион из-за разгильдяйства и халатности», — заявил губернатор края Дмитрий Демешин. Контракт с подрядчиком, не выполнившим обязательства, расторгнут. Некачественные работы не оплачены. Замминистра строительства края, курировавший объект, уволен. Зампреду правительства края по строительству Алексею Колеватых и главе Комсомольска-на-Амуре Дмитрию Заплутаеву объявлены выговоры. Новый подрядчик определен. Контракт с ним заключат 15 июня. Крайний срок готовности по контракту — 30 октября, однако администрация города взяла на себя обязательство сдать стадион 30 сентября. Власти обещают ежедневный жесткий контроль за каждым этапом строительства. Комсомольчане ждали стадион пять лет, его ремонт продолжается с 2021 года.