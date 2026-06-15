Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собака стала причиной серьезной аварии на трассе под Комсомольском

Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне на 17-м километре трассы Комсомольск-на-Амуре — Солнечный. Женщина, находясь за рулем «Тойоты Пассо», выехала на встречную полосу, чтобы объехать выскочившую на дорогу собаку. Такой внезапный маневр привел к лобовому столкновению с «Тойотой Короной Премио». В результате ДТП пострадали оба водителя, а также трое детей — все они находились на заднем сидении "Тойоты.

Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне на 17-м километре трассы Комсомольск-на-Амуре — Солнечный. Женщина, находясь за рулем «Тойоты Пассо», выехала на встречную полосу, чтобы объехать выскочившую на дорогу собаку. Такой внезапный маневр привел к лобовому столкновению с «Тойотой Короной Премио». В результате ДТП пострадали оба водителя, а также трое детей — все они находились на заднем сидении «Тойоты Пассо». Все пятеро пострадавших были доставлены в больницы.