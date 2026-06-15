Как не стать заложником смартфона: простые правила

Опасность зависимости от гаджетов не сводится лишь к привычке постоянно проверять уведомления. Это состояние, при котором человек ощущает тревогу при потере доступа к устройству, теряет концентрацию на реальных задачах, нарушает режим сна из‑за позднего использования экранов, ухудшает живое общение и испытывает физический дискомфорт в глазах, шее и спине. Особенно уязвимы дети и подростки: их мозг всё ещё формируется, и длительное погружение в виртуальный мир может замедлять развитие социальных навыков и когнитивных функций.