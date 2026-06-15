Как не стать заложником смартфона: простые правила

Смартфоны, планшеты и ноутбуки сильно облегчают работу, учёбу и общение, но растущая зависимость от экранов вызывает тревогу у медиков, педагогов и психологов. О признаках проблемы и способах выстроить здоровые отношения с технологиями рассказывает главный внештатный детский врач-психиатр Минздрава Нижегородской области, глава Консультативно‑диагностического центра по охране психического здоровья детей и подростков Анна Кондюрина.
Опасность зависимости от гаджетов не сводится лишь к привычке постоянно проверять уведомления. Это состояние, при котором человек ощущает тревогу при потере доступа к устройству, теряет концентрацию на реальных задачах, нарушает режим сна из‑за позднего использования экранов, ухудшает живое общение и испытывает физический дискомфорт в глазах, шее и спине. Особенно уязвимы дети и подростки: их мозг всё ещё формируется, и длительное погружение в виртуальный мир может замедлять развитие социальных навыков и когнитивных функций.
Как распознать проблему? Обратите внимание на такие признаки:
вы просыпаетесь и засыпаете с телефоном в руках; проверяете соцсети или почту во время еды, прогулок или важных разговоров; раздражаетесь, если устройство недоступно; проводите в сети больше времени, чем планировали; пренебрегаете обязанностями ради «ещё пяти минут» в телефоне.
Практические шаги профилактики.
Установите цифровые границы Определите «зоны без гаджетов» — например, столовую или спальню. Отключите неважные уведомления, оставив только важные звонки и сообщения. Включайте режим «Не беспокоить» вечером и в выходные.
Контролируйте экранное время.
Пользуйтесь встроенными счётчиками времени на устройствах (Screen Time, Digital Wellbeing). Установите дневные лимиты для соцсетей и развлекательных приложений. Заменяйте вечернее время у экрана чтением, настольными играми или общением с семьёй.
Введите офлайн‑ритуалы.
Начинайте день без телефона: позавтракайте, сделайте зарядку, выпейте кофе без соцсетей. Устраивайте «цифровой детокс» хотя бы по 1−2 часа в день. Планируйте активные выходные: спорт, прогулки, встречи с друзьями.
Оптимизируйте окружение.
Уберите гаджеты из спальни; используйте обычный будильник. Храните телефон в другой комнате во время работы или учёбы. Ограничьте интернет‑сессии с помощью таймера.
Развивайте альтернативные интересы.
Найдите хобби без экранов: рисование, музыка, кулинария, рукоделие. Запишитесь на курсы или в спортивный клуб для живого общения и движения. Освойте медитацию или дыхательные упражнения для снижения стресса без гаджетов.
Рекомендации родителям.
Обсудите с ребёнком правила пользования устройствами: когда, сколько и зачем. Показывайте личный пример — не берите телефон за столом, если запрещаете это детям. Предлагайте альтернативы: совместные игры, походы, творческие проекты. При необходимости используйте родительский контроль для ограничения времени и контента.
Когда обращаться за помощью.
Если самостоятельные меры не дают эффекта и гаджеты серьёзно вредят учёбе, работе или отношениям, стоит обратиться к специалисту:
к психологу — для работы с тревогой и привычками; к семейному консультанту — если проблема затрагивает всех членов семьи; к детскому психологу — при признаках зависимости у ребёнка.
Гаджеты — полезный инструмент, но они не должны управлять нашей жизнью. Начните с малого: выключите лишние уведомления, прогуляйтесь без телефона или проведите вечер с книгой. Ваше внимание — ресурс, которым стоит распоряжаться осознанно.