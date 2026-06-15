В Петербурге пройдет Летний конгресс по пластической хирургии и косметологии

Научная программа по косметологии и дерматовенерологии сосредоточена на современных anti-age технологиях, инъекционных и аппаратных протоколах, а также методах терапии воспалительных заболеваний кожи. Кроме того, на площадке Таврического дворца расположится масштабная тематическая выставка с участием более 60 компаний, которые представят свои достижения, исследования и разработки.