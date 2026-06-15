В Петербурге пройдет Летний конгресс по пластической хирургии и косметологии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Летний конгресс «Пластическая, реконструктивная хирургия и косметология» пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 17 июня. Он станет междисциплинарной площадкой для обмена опытом между учеными, исследователями и практикующими врачами, сообщают организаторы.
«С 15 по 17 июня 2026 года в Таврическом дворце Санкт-Петербурга пройдет V Летний конгресс “Пластическая, реконструктивная хирургия и косметология”. Под эгидой конгресса объединятся более 6 000 пластических и челюстно-лицевых хирургов, онкологов, дерматовенерологов, косметологов, оториноларингологов, офтальмохирургов, специалистов смежных областей, а также зарубежные специалисты и профессиональные сообщества», — говорится в сообщении.
Уточняется, что программа конгресса включает 60 научных и образовательных секций, в которых выступят более 270 спикеров. В частности, в пленарном заседании запланировано участие главного внештатного специалиста пластического хирурга Министерства здравоохранения РФ Натальи Мантуровой и других экспертов.
В рамках секций по пластической хирургии эксперты обсудят вопросы эстетической и реконструктивной коррекции лица, молочной железы и тела. Особое внимание будет уделено применению прорывных технологий, таких как робототехника, искусственный интеллект и регенеративная медицина. Во второй день конгресса запланировано проведение Олимпиады РОПРЭХ по пластической хирургии, а 17 июня состоится мастер-класс по технике лифтинга лица (Deep Plane).
Научная программа по косметологии и дерматовенерологии сосредоточена на современных anti-age технологиях, инъекционных и аппаратных протоколах, а также методах терапии воспалительных заболеваний кожи. Кроме того, на площадке Таврического дворца расположится масштабная тематическая выставка с участием более 60 компаний, которые представят свои достижения, исследования и разработки.