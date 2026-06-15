Шон Стрикленд был выведен с мероприятия UFC возле Белого дома

В мае спортсмен вновь завоевал чемпионский пояс в среднем весе, одержав победу раздельным решением судей над представляющим ОАЭ Хамзатом Чимаевым. Впервые титул чемпиона UFC он получил в сентябре 2023 года после победы над Исраэлем Адесаньей, однако уже в январе 2024 года уступил пояс Дрикусу дю Плесси в первой защите титула.