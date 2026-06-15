КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске завершился межрегиональный «Кубок Защитников Отечества» для ветеранов специальной военной операции из регионов Сибирского федерального округа, в котором приняли участие более 120 человек.
В рамках турнира ветераны СВО с тяжелыми ранениями показали себя в спорте лиц с поражением опорно-двигательного аппарата: в пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольном теннисе, пауэрлифтинге, волейболе сидя, состязаниях по спортивному метанию ножа и спорту слепых: пауэрлифтингу и настольному теннису (шоудауну).
Команда Красноярского края завоевала шесть золотых медалей, пять серебряных и две бронзовых. Спортсмены победили в волейболе сидя, в двух категориях спортивного метания ножа, в двух категориях пулевой стрельбы, а также в одной категории пауэрлифтинга, сообщает пресс-служба крайспорта.
«Участники Кубка в очередной раз доказали: нет ничего невозможного, если рядом надежные товарищи, те, кто верит в тебя и поддерживает. Ваши жизненные и спортивные достижения — яркий пример того, как сила воли и преданность команде помогают преодолевать любые трудности. Спасибо организаторам турнира, тренерам, волонтерам и всем, кто вложил силы в подготовку нашего межрегионального Кубка. Особые слова благодарности — фонду “Защитники Отечества” за поддержку ветеранов и их близких. Наш мощный, красивый спортивный праздник состоялся! Уверен, еще не раз мы встретимся на спортивных площадках гостеприимного Красноярска!» — сказал губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Участники высоко оценили организацию Кубка и его атмосферу дружбы и взаимного уважения.
Отметим, в настоящее время при содействии фонда «Защитники Отечества» более 17 000 ветеранов СВО систематически занимаются различными видами спорта, из них свыше 4500 ветеранов СВО с инвалидностью. 750 ветеранов вошли в спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации, а около 70 — в составы национальных сборных команд по адаптивным видам спорта.