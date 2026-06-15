Бастрыкину доложат о водном коллапсе в Исилькуле из-за постоянных порывов

В комментариях в официальном канале Следственного комитета России появилось обращение от жителей Исилькуля Омской области. Каждое лето из-за прорывов на магистралях вода поступает в дома с перебоями, а установленный график подачи не соблюдается. 14 июня глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад о ситуации.
Уточняется, что в июне 2026 года водоснабжение отсутствует уже целую неделю. Местные жители, включая семьи с детьми, пенсионеров и инвалидов, не могут удовлетворить бытовые нужды. Компетентные органы действенных мер не принимают, обращения в инстанции результатов не дали.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, а также проводимой работе по реализации прав жителей населенного пункта на качественное водоснабжение», — сказано в сообщении.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.