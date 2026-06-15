Бастрыкину доложат о водном коллапсе в Исилькуле из-за постоянных порывов

Уточняется, что в июне 2026 года водоснабжение отсутствует уже целую неделю. Местные жители, включая семьи с детьми, пенсионеров и инвалидов, не могут удовлетворить бытовые нужды. Компетентные органы действенных мер не принимают, обращения в инстанции результатов не дали.