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Бастрыкину доложат о водном коллапсе в Исилькуле из-за постоянных порывов

Жители города неделю сидят без воды.

Источник: Комсомольская правда

В комментариях в официальном канале Следственного комитета России появилось обращение от жителей Исилькуля Омской области. Каждое лето из-за прорывов на магистралях вода поступает в дома с перебоями, а установленный график подачи не соблюдается. 14 июня глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад о ситуации.

Уточняется, что в июне 2026 года водоснабжение отсутствует уже целую неделю. Местные жители, включая семьи с детьми, пенсионеров и инвалидов, не могут удовлетворить бытовые нужды. Компетентные органы действенных мер не принимают, обращения в инстанции результатов не дали.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, а также проводимой работе по реализации прав жителей населенного пункта на качественное водоснабжение», — сказано в сообщении.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

СК