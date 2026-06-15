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Киев дрожит после ответа за атаки РФ: главная новость СВО 15 июня

В ночь на 14 июня дежурные средства ПВО перехватили 249 украинских беспилотников. Откуда их запустили и какой последовал ответ — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Сотни украинских беспилотников пытались атаковать российские регионы в ночь на 14 июня. Российская ПВО отразила атаку.

Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, откуда взлетели вражеские дроны. А в Минобороны РФ рассказали, какой последовал ответ.

Напомним, в ночь с 13 на 14 июня российские средства ПВО перехватили 249 украинских беспилотников. Дроны сбили над Курской, Воронежской, Тульской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Астраханской, Ярославской областями и другими регионами РФ.

В некоторых регионах атака привела к жертвам и ранениям среди гражданского населения. Так, в Орловской области беспилотник ударил по жилому дому.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в результате один человек погиб, еще восемь — пострадали. Последним оказывается медицинская и психологическая помощь. Продолжается ликвидация последствий атаки.

Позже Клычков опубликовал кадры из разрушенного дома. На фото — выгоревшие и поврежденные стены, обломки внутренней инфраструктуры здания, а также остатки поражающих элементов из беспилотников.

«Беспилотные комплексы в Орловскую область могут запускать из северной части Украины, но площадки могут меняться, потому что наши ракетные войска охотятся за ними и уничтожают», — пояснил эксперт.

Из той же северной части Украины беспилотники могли запустить и в направлении Ярославской области, где произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива.

«Беспилотники в Ярославль могли запустить из Харьковской области. Вероятнее всего, это были беспилотники “Лютый”», — сообщил специалист по дронам.

Оттуда же вражеские дроны могли атаковать и Тулу. Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что ночью и утром в воскресенье средства ПВО сбили 62 украинских БПЛА над регионом.

Во время отражения атаки фрагменты сбитых украинских беспилотников упали на территорию одного из промышленных предприятий Новомосковска.

«Беспилотные комплексы в направлении Тулы могли вылететь из той же Харьковской области», — отметил Кондратьев.

Пострадали этой ночью и объекты на территории Смоленской области. Глава региона Василий Анохин сообщил, что в результате падения обломков беспилотника в Вязьме произошло повреждение и возгорание частного жилого дома. Пострадала пожилая женщина, ее доставили в больницу.

«Беспилотники в сторону Смоленской области могли запустить из Черниговской области Украины или с территории Латвии. Расстояние одинаковое, но на границе с Украиной больше средств ПВО», — сказал эксперт.

Ответ последовал незамедлительно. Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения пункта управления БПЛА противника. Также в военном ведомстве рассказали об успешном продвижении ВС РФ в районе Константиновки.

Околовоенные Telegram-каналы сообщили, что в нескольких районах Украины прогремели взрывы. Под удар попали объекты ВСУ в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской областях.

Ранее очевидцы рассказали об атаке БПЛА на Ярославль и Рыбинск.

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