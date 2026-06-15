Горячую воду отключат у потребителей хабаровской ТЭЦ-3 с 6 по 24 июля

Краснофлотский и Кировский районы в границах следующих улиц: Амурский бульвар, Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Воронежской и Ленинградской. В Железнодорожном районе под ограничения попадают все дома, за исключением зданий на улицах Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, ДОСов, района «Хабаровск-2» и пос. Горького, их обеспечат горячей водой с ХТЭЦ-1. Частично горячее водоснабжение ограничат в Центральном районе в границах улиц: Ленина (нечетная сторона) — Ленинградская — Дикопольцева — К. Маркса — Амурский б-р — Гоголя — Некрасова. Также горячее водоснабжение будет отсутствовать и у потребителей Хабаровского района — Матвеевка, Тополево.