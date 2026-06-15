Горячую воду отключат у потребителей хабаровской ТЭЦ-3 с 6 по 24 июля

В Хабаровске у потребителей ТЭЦ-3 отключат горячую воду из-за планового ремонта. Горячего водоснабжения не будет с 6 по 24 июля, сообщает пресс-служба ДГК.
«С 6 по 24 июля состоится останов Хабаровской ТЭЦ-3 АО “ДГК” для ремонта теплофикационного оборудования», — говорится в сообщении.
Энергетики проведут обслуживание запорной арматуры и задвижек, а также другого оборудования, влияющего на обеспечение потребителей тепловой энергией. Также выполнят контроль металла для определения слабых мест на трубопроводах.
С 6 по 24 июля ограничения в подаче горячей воды затронут (ТМ-31, ТМ-32, ТМ-33, ТМ-35):
Краснофлотский и Кировский районы в границах следующих улиц: Амурский бульвар, Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Воронежской и Ленинградской. В Железнодорожном районе под ограничения попадают все дома, за исключением зданий на улицах Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, ДОСов, района «Хабаровск-2» и пос. Горького, их обеспечат горячей водой с ХТЭЦ-1. Частично горячее водоснабжение ограничат в Центральном районе в границах улиц: Ленина (нечетная сторона) — Ленинградская — Дикопольцева — К. Маркса — Амурский б-р — Гоголя — Некрасова. Также горячее водоснабжение будет отсутствовать и у потребителей Хабаровского района — Матвеевка, Тополево.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в России предложили законодательно ограничить сроки отключения горячей воды летом. Сейчас на федеральном уровне этот срок не установлен, из-за чего жители могут оставаться без комфорта от десяти дней до месяца. Депутаты и эксперты настаивают на необходимости вернуть норматив, чтобы стимулировать коммунальщиков работать быстрее.