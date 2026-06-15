«Ранняя пенсия» оказалась почти в два раза доступнее, чем изъятие пенсионных излишков в Казахстане

Оформить «раннюю пенсию» можно уже в 40 лет, но выплаты начнут поступать позже. На момент оформления договора в 2026 году у вкладчика должна быть накоплена определенная сумма денег. Казахстанцы, работавшие во вредных условиях, могут оформить пенсионный аннуитет в 40 лет при наличии от 7,95 млн тенге для мужчин и от 10,65 млн тенге для женщин. Выплаты начнутся в 50 лет.