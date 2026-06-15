«Ранняя пенсия» оказалась почти в два раза доступнее, чем изъятие пенсионных излишков в Казахстане

Стандартный пенсионный возраст в Казахстане составляет 63 года для мужчин и 61,5 года для женщин (с ростом до 63 лет к 2031 году). При его достижении казахстанцы будут получать пенсию, состоящую из трех частей: за счет накоплений в ЕНПФ, базовой составляющей и солидарной части.
Выплаты из ЕНПФ можно получать заранее, оформив пенсионный аннуитет. Деньги ежемесячно будет платить страховая компания до конца жизни, а размер выплаты индексироваться ежегодно. Эти средства могут наследоваться, но для оформления аннуитета нужно собрать определенную сумму. Не всегда «ранняя пенсия» выгоднее обычной.
Оформить «раннюю пенсию» можно уже в 40 лет, но выплаты начнут поступать позже. На момент оформления договора в 2026 году у вкладчика должна быть накоплена определенная сумма денег. Казахстанцы, работавшие во вредных условиях, могут оформить пенсионный аннуитет в 40 лет при наличии от 7,95 млн тенге для мужчин и от 10,65 млн тенге для женщин. Выплаты начнутся в 50 лет.
Для сравнения, в этом же возрасте порог минимальной достаточности составляет 13,37 млн тенге. Если казахстанцы имеют бессрочную степень инвалидности, сумма оформления аннуитета в 45 лет окажется еще меньше — от 2,8 млн тенге для мужчин при 1 степени и от 2 млн тенге для женщин.
Другим вариантом оформления ранней пенсии является договор немедленного пенсионного аннуитета. Он заключается в возрасте от 50 лет в зависимости от пола и условий. Например, мужчины могут получать выплаты из ЕНПФ уже в 50 лет при наличии чуть более 8,7 млн тенге. Женщины могут заключить договор в 50 лет при наличии достаточных ОППВ и общей сумме накоплений в 11,68 млн тенге.
Также следует отметить, что для казахстанцев с инвалидностью минимальные суммы для оформления немедленного аннуитета будут ниже. Таким образом, из-за повышения порогов минимальной достаточности для казахстанцев более доступным оказалось оформление пенсионного аннуитета, чем досрочное изъятие излишков.