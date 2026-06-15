Во Владивостоке суд заставил мужчину заплатить за потерявшуюся собаку знакомой

Все началось с того, что женщина попросила ранее знакомого присмотреть за ее той-пуделем сутки. Но когда время вышло, питомца ей никто не вернул. Мужчина заявил, что пес просто сбежал во время прогулки. Хозяйка попыталась заявить в полицию, но в заведении уголовного дела отказали.