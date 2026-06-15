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Во Владивостоке суд заставил мужчину заплатить за потерявшуюся собаку знакомой

Женщина попросила ранее знакомого присмотреть за ее той-пуделем.

Источник: Комсомольская правда

Во Фрунзенском районном суде разбирали необычный спор: хозяйка требовала деньги за то, что ее пса не вернули вовремя. Мужчина взял питомца на один день, но потом заявил о том, что тот убежал. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

Все началось с того, что женщина попросила ранее знакомого присмотреть за ее той-пуделем сутки. Но когда время вышло, питомца ей никто не вернул. Мужчина заявил, что пес просто сбежал во время прогулки. Хозяйка попыталась заявить в полицию, но в заведении уголовного дела отказали.

Тогда женщина пошла в гражданский суд. Ответчик признал, что потерял животное по собственной халатности. Судья разъяснил: по закону собака — это имущество. Раз имущество утрачено, нанесен материальный ущерб. В итоге с мужчины взыскали стоимость той-пуделя — больше 85 тысяч рублей. Плюс он оплатит услуги представителя истицы (50 тысяч) и госпошлину (4 тысячи).