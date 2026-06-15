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У нетрезвого водителя из Хабаровского края конфисковали Toyota Fielder

Проверка показала, что мужчина уже привлекался к административной ответственности за нетрезвую езду. После первого наказания выводов он не сделал, поэтому новое нарушение стало уже уголовным делом.

В Амурске 50-летнего местного жителя осудили за повторное пьяное вождение. Помимо обязательных работ и запрета садиться за руль, у мужчины конфисковали автомобиль Toyota Fielder, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

В феврале 2026 года амурчанина остановили сотрудники Госавтоинспекции. Он управлял Toyota Fielder, и у инспекторов появились основания считать, что водитель пьян.

Проверка показала, что мужчина уже привлекался к административной ответственности за нетрезвую езду. После первого наказания выводов он не сделал, поэтому новое нарушение стало уже уголовным делом.

Амурский городской суд назначил ему 60 часов обязательных работ и на два года лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Принадлежащий осуждённому автомобиль конфискован в доход государства.