У нетрезвого водителя из Хабаровского края конфисковали Toyota Fielder

В Амурске 50-летнего местного жителя осудили за повторное пьяное вождение. Помимо обязательных работ и запрета садиться за руль, у мужчины конфисковали автомобиль Toyota Fielder, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
В феврале 2026 года амурчанина остановили сотрудники Госавтоинспекции. Он управлял Toyota Fielder, и у инспекторов появились основания считать, что водитель пьян.
Проверка показала, что мужчина уже привлекался к административной ответственности за нетрезвую езду. После первого наказания выводов он не сделал, поэтому новое нарушение стало уже уголовным делом.
Амурский городской суд назначил ему 60 часов обязательных работ и на два года лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Принадлежащий осуждённому автомобиль конфискован в доход государства.