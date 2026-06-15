В Новосибирске местный житель поплатился за перевозку людей по Оби без лицензии

Жителя Новосибирской области оштрафовали за незаконную перевозку пассажиров по реке Обь. Нарушение выявила Новосибирская транспортная прокуратура в ходе проверки соблюдения требований законодательства в сфере эксплуатации внутреннего водного транспорта.
Как установили надзорные органы, в мае 2026 года мужчина организовал перевозку пассажиров на маломерном судне в акватории Оби возле Кудряшовского сельсовета Новосибирского района. При этом необходимой лицензии на осуществление такой деятельности у него не было.
«По инициативе транспортного прокурора судоводитель привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии) с назначением наказания в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Кроме того, транспортный прокурор направил в суд исковое заявление с требованием запретить мужчине осуществлять пассажирские перевозки внутренним водным транспортом до получения всех необходимых разрешительных документов.