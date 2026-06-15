В 2025 году в России выросла заболеваемость краснухой

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По итогам 2025 года в РФ отмечено увеличение числа случаев краснухи: было зарегистрировано более 400 случаев.
Как пишет ТАСС, ежегодно в стране регистрируются единичные случаи заболевания краснухой, обусловленные в том числе завозом этой инфекции из неблагополучных по данной инфекции стран. В 2025 году более 50% случаев пришлось на три региона: г. Москва — 99 заболевших (24%), Республика Дагестан — 74 случая (18%), Московская область — 48 случаев (12%).
Доля взрослого населения среди заболевших составила 69,4% от всех случаев краснухи, что выше показателя прошлого года на 3,4%. Среди детского населения в основном болеют дети в возрасте 3−6 (30 случаев) и 1−2 лет (23 случая) — 7,4% и 5,6% от всех случаев краснухи соответственно, а также дети школьного возраста 7−14 лет — 13% (53 случая).
Краснуха — это высокозаразная вирусная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. Проявляется мелкопятнистой сыпью, увеличением лимфоузлов и легкой температурой. Болезнь обычно протекает легко, но представляет критическую угрозу для беременных из-за риска тяжелых врожденных пороков развития у плода. Специфического лечения нет, главный метод защиты — вакцинация.
Эпидемический процесс краснухи, по данным Роспотребнадзора, поддерживается именно за счет непривитых и не имеющих данных о прививках людей.