В 2025 году в России выросла заболеваемость краснухой

Доля взрослого населения среди заболевших составила 69,4% от всех случаев краснухи, что выше показателя прошлого года на 3,4%. Среди детского населения в основном болеют дети в возрасте 3−6 (30 случаев) и 1−2 лет (23 случая) — 7,4% и 5,6% от всех случаев краснухи соответственно, а также дети школьного возраста 7−14 лет — 13% (53 случая).