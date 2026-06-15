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У горы Борус Красноярского края заблудились туристы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Шушенском округе спасатели разыскали двух туристов, которые потерялись в лесу возле горы Борус.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Шушенском округе спасатели разыскали двух туристов, которые потерялись в лесу возле горы Борус.

Сообщение о пропаже мужчин поступило вечером 13 июня. На поиски ночью выехали сотрудники Шушенской спасательной станции.

Поисковая операция продолжалась несколько часов. Спасатели обследовали более 12 километров лесного массива. К полудню 14 июня туристов удалось найти. Их вывели из леса и доставили в безопасное место.

Отметим, перед походами и путешествиями необходимо регистрировать маршрут. Это позволяет спасателям быстрее организовать поиски и оказать помощь в случае чрезвычайной ситуации, сообщили в КГКУ «Спасатель».

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